Solamente algunas papelerías y negocios de impresión y fotocopiado en el Centro de la ciudad son los que se han visto beneficiados con el reciente regreso a clases, en tanto que el resto de los giros sigue con muy bajas ventas, así lo reconoció el presidente de Acocen, Sergio Javier Piña de la Torre.

Comentó que con el inicio de las clases, si bien ha habido algo de movimiento sobre todo en los principales centros papeleros del centro, éste no ha sido como el de años anteriores. Reconoció que el hecho de que las clases sean de manera virtual, priva a otros giros de poder repuntar, como es el caso de la gente que vende uniformes, zapatos o incluso los que comercializan ropa deportiva para las clases de educación física. “Esos no han podido hacer algo, por lo que no ha habido ventas en esos giros”.

Por lo que respecta a los establecimientos de equipo de cómputo y electrónica, afirmó que tampoco han tenido mucho movimiento, aunque no descartó que aquí mucha gente los haya adquirido vía e-commerce, lo cual también impacta al comercio establecido.

Afirmó que en el centro de la ciudad existen alrededor de 20 a 25 escuelas entre primarias, secundarias y preparatorias, sin contar otras instituciones particulares que dan ciertos cursos, lo cual da como resultado a una cantidad importante de centros escolares y cuyos pequeños comercios que se encuentran en torno a ellos, se han visto severamente afectados en sus ventas, en lo que conlleva desde uniformes, zapatería, ropa deportiva, librerías, entre otros.

Consideró que el hecho de que Aguascalientes nuevamente se ubique en semáforo rojo, también ha impactado en una caída en las ventas, por lo que hizo un atento llamado a la población en general a cooperar con la autoridades y los comercios, “porque nosotros estamos obligados como empresas a cumplir con protocolos sanitarios y con la normatividad, pero a la población, como no se le exige algo, están muy libres, entonces es importante que la gente tome conciencia, salga lo menos y si sale que se cuide y tome las medidas porque si no esto se va a ir muy largo”.