No traía placa, pero sí “lana” para evitar la multa

Un joven de 22 años terminó detenido luego de que presuntamente ofreciera dinero a policías estatales para evitar una infracción por circular en un vehículo sin la placa trasera.

Elementos del Grupo Dragones de la Policía Estatal realizaban labores de vigilancia sobre avenida Aguascalientes cuando, al llegar al cruce con la calle Artículo Primero, en la colonia Constitución, detectaron un Nissan Versa rojo que circulaba sin la matrícula posterior.

Los uniformados marcaron el alto al conductor para verificar la situación y proceder con la infracción correspondiente. El joven, identificado como Francisco N, de 22 años, manifestó inicialmente desconocer por qué el automóvil no portaba la placa.

De acuerdo con la información oficial, cuando los agentes le notificaron que sería sancionado, Francisco sacó varios billetes de entre sus pertenencias y se los ofreció para que dejaran sin efecto la infracción.

Ante esta acción, los policías lo detuvieron como presunto responsable del delito de cohecho.

Francisco N y el dinero en efectivo que presuntamente ofreció fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del fuero común en la Fiscalía General del Estado, donde se inició una carpeta de investigación y se determinará su situación jurídica.