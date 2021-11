Jorge Ricardo y Claudia Guerrero Agencia Reforma

COLIMA, Colima.-Luego de la renuncia de Santiago Nieto por el escándalo de su boda en Antigua, Guatemala, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no tolerará extravagancias en su Gobierno, pues la gente ya está harta de eso.

«Santiago Nieto es un abogado profesional, recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana.

«El funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía, nada de lujos, de extravagancias, porque la gente está harta de eso», comentó López Obrador.

Santiago Nieto fue destituido el lunes como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Su salida fue anunciada 14 horas después de que el Presidente considerara que la suntuosa boda y los incidentes que la rodearon no corresponden a la conducta de un funcionario.

Esta mañana, en conferencia desde Colima, el Mandatario federal dijo que los servidores públicos deben prestar servicios a los ciudadanos sin poner por delante los lujos.

«Eso de abajo hacia arriba ya no, eso se termina. El servidor público tiene que actuar entendiendo que es un postulado, que es un servicio lo que se presta a todos los ciudadanos.

«Y, si queremos comportamos de otra manera, lo podemos hacer, nada más que no en el servicio público. Todo mundo tiene derecho a comprarse vehículos de lujo, residencias, pero no en el servicio público; es otra cosa, por eso yo no le llamo funcionario, sino servidor», explicó.

López Obrador agregó que Santiago Nieto es una persona íntegra, pero desafortunadamente las circunstancias de su boda influyeron en su renuncia.

«No desacreditamos, porque además no es una gente con malos antecedentes, es una gente íntegra Santiago, sino las circunstancias (influyeron) y no podemos nosotros tolerar nada», expresó.

Y no descarta reincorporarlo al Gobierno

El Presidente López Obrador mencionó que no descarta reincorporar a Santiago Nieto en algún puesto de su Gobierno.

«No descartamos esa posibilidad, pero tiene que pasar algún tiempo y tenemos que escuchar más a la gente sobre esto, que la gente opine», aseveró.

El Mandatario federal admitió que existen opiniones encontradas tras el escándolo de la boda en Guatemala.

«Se actúa de esa forma porque él mismo presentó su renuncia, entendiendo que era un escándalo que perjudicaban a la imagen la imagen del Gobierno, la transformación del País; entonces hay opiniones encontradas.

«Es importante el debate que se genera en estos casos. Lo que sí, que nosotros no podemos tolerar nada que afecte la transformación del País», finalizó.