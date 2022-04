La Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio capital recibe anualmente 3,800 quejas ciudadanas. En 2021 se recibieron los siguientes reportes:

634 por gestión de lotes baldíos

Se cita al propietario y se le dan a conocer las sanciones que podría recibir si no limpia el predio. Se le da un plazo. Si no cumple, se aplica la multa en el predial.

856 por construcciones sin licencia

419 por uso de suelo

Lo más común es que instalen comercios u oficinas en zonas habitacionales. Si los vecinos están de acuerdo, se genera un permiso temporal. Lo más usual es que se otorguen a tiendas de abarrotes, cocinas económicas u otros giros que convienen al vecindario.

Otras denuncias recurrentes:

• Por provocar humedad en las paredes del vecino.

• Por árboles que levantan la banqueta del vecino.

• Por colocar anuncios en lugares no permitidos.

FUENTE: Jaime Gallo, titular de la SEDUM

