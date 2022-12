El presidente de la Asociación de Recicladores Ecológicos de Aguascalientes, Israel Ortega González, aseguró que las recicladoras debidamente constituidas no compran artículos robados, en tanto las que operan en la irregularidad sí incurren en este delito.

El empresario dejó en claro que los negocios que se dedican a la compra de materiales reciclables no están en contra de que las autoridades municipales hagan revisiones sorpresa, siempre y cuando esto se lleve a cabo de manera ordenada y sin groserías.

Explicó que en algunas ocasiones el personal de reglamentos que implementa operativos de revisión en estos espacios llega de manera intimidatoria y grosera con el personal que atiende.

Sobre la presunta compra de cobre robado en chatarreras de la capital, Ortega González mencionó que las negociaciones que pertenecen a la asociación que representa se encuentran bien establecidas y “no se prestan a ese tipo de cosas”. Agregó que los recicladores están debidamente capacitados para identificar si los artículos que llegan para venta son robados o no.

Por otro lado, denunció que sólo el 70% de las chatarreras que existen en el municipio capital se encuentran operando de manera legal, mientras que el 30% restante lo hace de manera clandestina en cocheras o solares y es en estos espacios en los que se compra el mobiliario urbano y el cable que es extraído de luminarias y postes de la CFE o de instalaciones telefónicas.

Ortega González denunció que las negociaciones irregulares van cambiando de ubicación cada que las autoridades les hacen alguna revisión. Del mismo modo, pidió a la población no vender sus artículos en cocheras o terrenos baldíos, porque, al hacerlo, continúan fomentando la informalidad en este oficio.