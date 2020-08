Isabella González Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que el ex Presidente Enrique Peña Nieto no tiene custodia policial en España.

Luego de que circularan versiones de esto, el Canciller señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) podría hacer este tipo de solicitudes directamente a su contraparte en España, pero que no es el caso.

“Lo hace en la Fiscalía General de la República, lo puede hacer de manera directa, pero no tenemos información de que sea veraz ese dato que usted nos está dando, en este momento no tenemos ese dato”, expresó en conferencia de prensa este viernes.

Cuestionado sobre el tema, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no tenía información.

“No tengo información y no tengo tampoco conocimiento de que la fiscalía haya hecho algo alguna solicitud en ese sentido”, aseguró.

“La fiscalía podría informar, yo no tengo elementos, no conozco de ningún procedimiento de vigilancia o de seguimiento al ex presidente Peña”, añadió.

¡Participa con tu opinión!