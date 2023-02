Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Al salir del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Rosario Robles dijo que el fallo a su favor en el caso de la «Estafa Maestra» demuestra su inocencia y aseguró que no guarda ningún rencor contra quienes la mantuvieron procesada tres años y medio de su vida, tres de ellos en la cárcel.

«Se demuestra después de más de tres años que tenía la razón, de que soy inocente, siempre di la cara, viví la injusticia en carne propia tres años y ahora me tocará seguir luchando por muchas mujeres que conocí, que sin tener la capacidad de voz y la atención que he tenido de parte de todos ustedes, me tocará hablar por ellas», dijo.

¿Va a presentar alguna demanda para resarcir el daño ocasionado?, se le cuestionó.

«Todo eso lo vamos a platicar con los abogados, como dijo el juez, esto todavía evidentemente hay procedimientos que habrán de desahogarse, pero seguimos confiando plenamente en el Poder Judicial», respondió.

¿Qué opinas de la actuación de la FGR y del Gobierno Federal?, se le preguntó.

«Como lo dije desde siempre, no tengo resentimientos ni rencores», afirmó.

Contra Robles existe todavía una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de más de 77 millones de pesos, librada por un juez federal del Estado de México.

Si bien hace un año la ex funcionaria consiguió una suspensión, este tipo de protección judicial legalmente no impide ejecutar la captura cuando se trata de un delito con prisión preventiva de oficio, como en este caso es la delincuencia organizada.

«Tengo ya la suspensión definitiva y creo que los hechos caen por su propio peso», dijo Robles al respecto.