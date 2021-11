Oscar Uscanga Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Un día antes del hallazgo de 10 cuerpos colgados en un puente, el Alcalde de Cuauhtémoc, Francisco Javier Arcos Ruiz (PVEM), alertó a sus ciudadanos de la ola de violencia que se avecinaba en el municipio zacatecano ante la renuncia de policías locales.

A través de un video, Arcos Ruiz externó su preocupación a los habitantes de la región sur de la entidad, sin especificar si había recibido una amenaza de una irrupción de sicarios, como se reportó extraoficialmente que ocurrió durante la noche y madrugada del jueves, con el plagio de al menos 20 personas en diferentes domicilios.

«Tres de los policías del Municipio de Cuauhtémoc se dieron de baja, estamos esperando el último turno a ver qué pasará. Cuídenseme mucho, no salgan de sus casas, si no es necesario, salgan a trabajar, al mandado. No es una indicación, es una invitación para que tengan en cuenta su propia seguridad», relató la tarde del miércoles.

«Son las 9:06 pm, estoy junto con la Fiscalía del Estado levantando las denuncias de parte de los familiares directos de las personas desaparecidas. No tengo compañeros policías que me acompañen, estoy atendiendo solo el problema», publicó horas después.

Tras la alerta, el político pevemista fue visto durante la mañana del jueves en la vía federal 45, debajo del puente donde 9 cuerpos semidesnudos estaban colgados y uno más tirado en el asfalto, con la cara desencajada.

Al mismo tiempo, ministeriales realizaban peritajes por el multihomicidio que ocurrió en el carril con dirección hacia el Municipio de Luis Moya, en los límites de esta entidad con Aguascalientes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, todos los hombres asesinados fueron llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde hasta ayer por la noche no se había logrado su identificación.

«Se trata de víctimas del sexo masculino, cuyos cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para su estudio, a fin de determinar causa de muerte y obtener mayores datos que coadyuven en su pronta identificación», informó.

Este caso de violencia se suma a otros asesinatos registrados en esta región en los últimos días, pues apenas el 17 de noviembre, tres cuerpos fueron abandonados sobre la vía federal 25, a la altura del Municipio de Loreto.

Dos días antes, tres cuerpos fueron encontrados también colgados de un puente de la carretera federal 23, con dirección a Jerez, a la altura del Municipio de Fresnillo.

Y en Loreto, el 14 de noviembre, el director de la Policía municipal, un alcaide y un escolta fueron encontrados asesinados en el Municipio de Asientos, en Aguascalientes, cuatro días después de haber sido desaparecidos en Zacatecas.