Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Al comparecer en el Senado para defender su idoneidad para ser Embajador de Noruega, entre acusaciones de que su nominación obedece a «favores políticos» al Gobierno, el ex priista Omar Fayad reconoció que no tiene méritos, pero sí trayectoria política.

«Primero quiero decirles que, la verdad, la verdad, la verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para ser Embajador, ninguno.

«Gracias a quien me los han visto y a quien me los vea, pero en lo personal creo que tengo experiencia», dijo en la sesión de comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa, en la que fue ratificado.