No tengo nada que ocultar: Kevin Spacey

CDMX.- Kevin Spacey vuelve a estar en el centro de la atención pública tras el anuncio de la transmisión del documental Spacey Unmasked. El programa, que se emitirá en Channel 4 el 6 y 7 de mayo, contendrá nuevos testimonios de presuntas víctimas de agresión sexual, lo que llevó al actor a ofrecer una entrevista de dos horas y media titulada Kevin Spacey: Derecho de Respuesta, transmitida en X.

«No tengo nada que ocultar. No puedo permitir que me ataquen sin defenderme», declaró Spacey al exlocutor Dan Wootton. El actor fue absuelto de varios delitos sexuales alegados por cuatro hombres entre 2001 y 2013 tras un juicio en Londres, además de ganar una demanda civil en Estados Unidos en 2022 por una insinuación sexual no deseada.

Spacey señaló que, aunque ha sido promiscuo y persistente, nunca impidió que alguien saliera de una habitación. «He perdido mi casa. Estoy al borde de la bancarrota», afirmó. Insistió en la necesidad de defenderse para salvar su carrera.

Admitió que asumió su responsabilidad, pero destacó que nadie en Hollywood le ha ofrecido un camino para rectificar su comportamiento: «Parece que algunos están contentos con cancelarme para siempre». (Staff/Agencia Reforma)