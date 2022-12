Benito Jiménez Agencia Reforma

COATZACOALCOS, Veracruz.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó ayer los trabajos en un hospital reconvertido a IMSS-Bienestar en esta ciudad, a 380 kilómetros al sur del Puerto de Veracruz.

Pero según pobladores que aguardaban la llegada del Mandatario, se trata de un hospital al que le dicen el «cascarón», porque no tiene especialistas, ni doctores, ni medicina.

«Mi prima murió ahí de un accidente, un choque. A ese hospital se le llama también ‘el ya valió’. (Ella) entró con una fractura y salió con mil problemas», contó don Sabino, quien estuvo muy atento a la llegada del tabasqueño.

Este señor conoce de la A a la Z el funcionamiento de este nosocomio que, según usuarios, sólo tiene dos quirófanos y seis consultorios.

«En el Covid se nos cayó el techo encima; históricamente, en este hospital no tenemos ni médicos, ni medicamentos, todo el tiempo el personal de salud reclama que no les pagan», refirió.

«A nosotros nos pidieron pintar desde el domingo la fachada del hospital, pero no se pudo, ya no pintamos la parte (de atrás)», dijo uno de los trabajadores a los que les fue encargado el trabajo.

Como sea, cientos de pobladores se lanzaron a la llegada al lugar de la Suburban negra donde viajaba el Presidente, para entregarle peticiones.

-«¿Me recuerdas Andrés? Cumpliste, ¿realmente te acuerdas de mí?», externó don Wilfrido al tiempo de golpear con los nudillos el parabrisas del vehículo.

El Presidente asintió y Wilfrido le besó la mano.

El hombre contó que tiene la misma edad del Presidente, pero que uno era de Tabasco, y èl de Coatzacoalcos, y que ambos iban a comer juntos empanadas de pejelagarto en Villahermosa.

«Yo le dije a Andrés ‘nunca te olvides de mí’. Estábamos fundando el Partido del Trabajo, yo no quería pertenecer a ningún partido y estábamos en la etapa del salinismo, pero él (Andrés) sí siguió», recordó.

«El tema es muy sencillo: mi papá inspiró a la película Ocean Blue, fue de los primeros, desde 1960 o 70, no, no, no, desde antes, desde Miguel Alemán, cuando él con su barco entró a lo más profundo de los océanos para darle petróleo a México, y eso no se reconoce, a mi papá no le han reconocido ni la plaza, el Presidente debe saber que Pemex y todo su sistema es injusto», externó.

A este hospital también llegaron pescadores.

«Nosotros tenemos una cooperativa para pesca, nosotros nos dedicamos a pescar mojarra, robalo, jaiba, somos más de 60 pescadores que ya no queremos estar dentro del esquema en donde nos piden cuota y queremos plantearle al Presidente que nos dé un permiso para pescar libremente» señaló José Manuel Maldonado.

Las enfermeras del nosocomio también aguardaron con sus demandas.

«Yo soy residente, me pagan el mínimo, menos las cuotas (sindicales). Se manchan. El Presidente debe saber que no hay especialistas, porque ni siquiera hay médicos, dijo Lucía, una de las enfermeras que atienden en el área de urgencias.

Al llegar, López Obrador también recibió peticiones de petroleros, principalmente jubilados.

«Toda la región del sureste, en términos de los petroleros, necesitamos que se indague y se investigue a los líderes del Sindicato de los Petroleros, porque es como si estuviéramos en la etapa del salinismo, o del panismo, donde reina Carlos Romero Deschamps. Las elecciones fueron una pantomima y la 4T lo está aceptando», criticó Raúl Patiño, coordinador de los jubilados del surestes de ese gremio.

López Obrador visitó además el hospital de especialidades, cercano al malecón de Coatzacoalcos. Un hospital que en los tiempos del ex Gobernador Javier Duarte iba a ser llamado Karime Macías, un tema que aún está en los juzgados.