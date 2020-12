Para Viridiana Macías la pandemia ha dejado un aprendizaje importante en la que las cosas que tenemos tienen que ser valoradas. “No tenemos nada asegurado, he aprendido mucho a valorar mucho más las cosas ya que por fortuna en todo este tiempo no ha faltado comida ni techo, personas que están al pendiente de ti, familia y amigos que permanecemos juntos a pesar de no frecuentarnos como antes. También que, así como de cuerpo hay que tener fortaleza mental para poder sobrellevar las situaciones inesperadas y salir adelante”, fueron las palabras de la patinadora de velocidad.

A lo largo del 2020 Viridiana perdió la oportunidad de competir en la Olimpiada Nacional además de la Copa Femepar que iba a ser sustituida por un selectivo rumbo al Panamericano de Colombia, pero también fue cancelada de último momento por la situación, privándola de poder competir en estas tres grandes citas. Al ser cuestionada por cómo vivió la pandemia, Macías compartió que se modificaron sus entrenamientos al no poder salir a la pista y realizar sus planes semanales por lo que su entrenadora tuvo que mandarle guías cada semana que combinaban ejercicios de fuerza y resistencia para no perder días de entrenamiento.

Su reto más complicado fue adaptarse a los ciclos de entrenamiento que no se modificaban al no poder concluirlos con una competencia. Además, los protocolos y mantener distancia también fue complicado pensando siempre en no exponer a sus compañeros. En tanto sobre las diferentes técnicas que usó ante el confinamiento dijo lo siguiente. “Las alternativas que tomé fueron hacer ejercicio dentro de mi casa por un tiempo en lo que se podían ver protocolos para volver a entrenar”.

CONÓCELA

Fernanda Viridiana González Macías

Edad:18 años

Disciplina: Patinaje de Velocidad

Experiencia: 6 años