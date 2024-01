Érika Hernández Agencia Reforma

Frente a empresarios de Estados Unidos, la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez aseguró que de ganar la elección no sostendrá relación con gobiernos autoritarios.

Al reunirse con la American Society, y pese a la prohibición de la intercampaña de que los precandidatos no pueden emitir propuestas de Gobierno, la abandera del PAN, PRI y PRD desglosó sus prioridades de acceder a la Presidencia de la República.

Al cuestionarle qué hará en la relación con Estados Unidos, Gálvez aseguró que México vive en la polaridad en sus relaciones diplomáticas, y aseguró que el Gobierno debe asumir una postura frente a Rusia y China.

«Tengo dos brújulas muy claras, una son mis valores: no me voy a relacionar con gobiernos autoritarios, poco demócratas, yo no voy a invitar a desfilar el Ejército de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, el 16 de septiembre a México», afirmó en medio de aplausos de la comunidad estadounidense.

En el mismo foro donde hace una semana se presentó su adversaria Claudia Sheinbaum, la hidalguense dijo que la morenista se resiste a debatir sobre un México que no existe, pues es falso que el País esté mejor que nunca.

La panista se llevó varios aplausos cuando habló de problemas que enfrenta México, tales como la inseguridad, salud, las pocas garantías a los inversionistas para proteger su patrimonio, el turismo y los planes en energía.

Insistió que ella tiene los «ovarios» para cambiar el plan de seguridad, y no lo haría sola, sino escuchando a los sectores involucrados, así como a sus asesores.

Calificó como lamentable que las ciudades turísticas estén viviendo una ola de violencia, pues eso provoca que la cantidad de visitantes disminuya, así como las inversiones.

«Este Gobierno le quitó el dinero a los municipios para Seguridad Pública. Hay que ponerle dinero y hay que ponerle inteligencia y hay que ponerle valor y me regañan porque digo que tengo los ovarios para enfrentar la delincuencia, pero sí los tengo, sí los tengo para defenderlos a ustedes y a sus familias», indicó.

Nuevamente los empresarios le aplaudieron cuando aseguró que gastan millones de pesos en seguridad para proteger sus mercancías y ni así están a salvo.

En materia de salud, criticó que el Gobierno insista en que existe un sistema como Dinamarca y hay pacientes de cáncer o diabetes que no reciben la atención ni medicamentos.

Aseguró que es falsa esa idea que quiere vender el Presidente Andrés Manuel López Obrador de que la corrupción acabó, cuando lo único que sucedió es que cambió de manos.