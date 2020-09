Tras exhortar a la población para que no se deje sorprender con publicidad engañosa, con productos que ofrecen curar todo mal, Octavio Jiménez Macías destacó que por instrucciones de las autoridades sanitarias federales, se ha reforzado el monitoreo y la vigilancia para frenar a los charlatanes.

El titular de Regulación Sanitaria del ISSEA citó que entre los incumplimientos más frecuentes están la atribución de cualidades terapéuticas, preventivas y rehabilitadoras, mediante lo cual los productos y/o servicios prometen a la población resultados que no cuentan con seguridad y eficacia demostrada científicamente.

Sobre todo en productos que los comercializadores no someten a autorización ante la Cofepris, y por ende, no cuentan con el registro sanitario correspondiente.

Se llevan a cabo de manera permanente acciones de vigilancia sanitaria en materia de publicidad con prioridad en mensajes que promuevan: sustancias de riesgo, el uso o consumo inadecuado de un producto, hábitos y conductas relacionadas con riesgos sanitarios, principalmente, en población vulnerable; así como de servicios de salud vinculado a prácticas riesgosas.

En lo que va de la presente administración, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en su carácter de autoridad reguladora y de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Salud, ha suspendido 34 mil 740 enlaces web (links) en sitios de internet en México por difundir publicidad irregular, al incumplir disposiciones de la referida Ley y su Reglamento en materia de Publicidad.

“Para proteger a la población sobre posibles riesgos a la salud, se advierte sobre la creciente publicidad engañosa que promueve productos y servicios irregulares, vinculados con la salud, en sitios de internet”, reiteró.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de irregularidad en el siguiente link: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias; en la localidad, al 449 6884162.