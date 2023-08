El Frente Nacional por la Familia en Aguascalientes expresó su rechazo hacia los nuevos libros de texto gratuitos que la Secretaría de Educación Pública planea distribuir para el próximo ciclo escolar. Según su coordinador, Jaime Castro Chávez, éstos representan “un desastre” generado por la Cuarta Transformación que afecta a las familias y a los niños.

El activista criticó el plan de estudios de los nuevos libros, argumentando que el personal de la SEP no fue asesorado por psicólogos ni pedagogos, sino por personas con ideas «marxistas». Recordó que el Frente Nacional por la Familia y la Unión Nacional de Padres de Familia presentaron un amparo contra la distribución de estos libros y, aunque fue concedido, la 4T ha ignorado dicho recurso.

Aseguró que a nivel nacional se han tomado acciones legales para revertir la decisión de la SEP y que están trabajando en reactivar el amparo que había sido otorgado anteriormente, pero inexplicablemente fue ignorado. Subrayó que estos nuevos libros de texto afectan la formación de los niños al incluir conceptos y lenguaje que consideran inapropiados para su edad en la educación primaria.

Castro Chávez sostuvo que la educación de calidad se logra mediante la colaboración entre la familia y la escuela, y que el contenido de los nuevos libros de texto va en contra de este principio. Por ello, afirmó que el Frente Nacional por la Familia no tiene intención de detener su lucha y no descarta la posibilidad de llevar a cabo un plantón pacífico fuera de las instalaciones de la delegación de la SEP en el Estado.

“Como Frente Nacional por la Familia, rechazamos categóricamente la situación de los nuevos libros de texto para los niños de primaria. Honestamente, no es así como se defiende la sociedad…” Jaime Castro Chávez.