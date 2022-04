Claudia Guerrero Agencia Reforma

Cd. de México, México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es una rata, que no tiene relación con los proveedores de equipo médico que han recibido contratos del IMSS y que quienes se beneficiaron del dinero público en Gobiernos anteriores, deben aprender a dejar de robar.

Esta mañana, en conferencia, el Mandatario fue cuestionado sobre la supuesta entrega de adjudicaciones directas, por más de mil millones de pesos, a la empresa Galia Textil, por parte del IMSS, para la compra de materiales como cubrebocas.

En respuesta, dijo desconocer el caso y pidió que el director del IMSS, Zoé Robledo, informe sobre esos contratos.

«Yo no tengo nadie cercano, proveedor», expresó.

– No, ¿pero en el gabinete?, se le cuestionó.

«Yo no soy rata y lo que estás planteando lo puede aclarar el Director del Seguro Social, con su información», respondió.

Previamente, el Jefe del Ejecutivo consideró que tanto funcionarios como particulares deben aprender a dejar de robar.

«Ya, se acabó la robadera, tienen que aprender a dejar de robar, ya no es lo mismo, y aplica para todos: presidentes municipales, gobernadores, Presidente de la República, todos los servidores públicos y empresarios vinculados al poder que no pagaban impuestos y que a usaban, ya no», soltó.

En ese marco, López Obrador eligió al Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, por no haber cambiado desde que llegó al poder y, sobre todo, con los antecedentes de corrupción que existen en esa entidad.

«Ahora que estaban en Veracruz, una de las cosas que me dio gusto es que Cuitláhuac García no ha cambiado, ha resistido las tentaciones del poder, no ha cambiado en lo fundamental, pero tampoco en su manera de ser, porque el poder es una tremenda tentación, atonta a los inteligentes, y a los tontos los vuelve locos», asevero.

«Cuitláhuac no solo que no está robando, como sucedía antes, que saquearon, residencias, yates, departamentos en el extranjero, ya no, no es así».

Por otro lado, en respuesta a otro cuestionamiento realizado en conferencia, el Presidente pidió a la titular de Caminos y Puentes Federales (Capufe), revisar un supuesto caso de corrupción en el cobro de casetas.

«Tienen que entender que la política es un imperativo ético y que no es para robar, es para servir», agregó.

¡Participa con tu opinión!