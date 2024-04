Una mujer no logró sobrevivir tras ser gravemente lesionada en un accidente automovilístico ocurrido el domingo 7 de abril de 2024. El vehículo que conducía chocó contra la base de un puente peatonal frente a la UMF No. 7 del IMSS. Sandra Norma, de 50 años, falleció en el HGZ No. 1 del IMSS, donde recibía atención médica debido a múltiples traumatismos.

Tras confirmarse su fallecimiento, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al hospital para llevar a cabo las diligencias necesarias. Participaron agentes del Grupo Homicidios de la PDI, personal de la Dirección de Investigación Pericial y un agente del Ministerio Público de Hospitales.

El accidente se produjo alrededor de las 02:20 de la madrugada en la avenida Aguascalientes Poniente, a la altura del fraccionamiento San Marcos. Sandra Norma manejaba un Volkswagen Vento gris con placas de Aguascalientes en dirección sur a norte. Al aproximarse a la calle Aquiles Elorduy en la colonia San Marcos, perdió el control del vehículo y colisionó violentamente contra la base metálica del puente peatonal.

Al lugar acudieron policías viales, elementos preventivos del Destacamento “Pocitos”, así como ambulancias de la Cruz Roja y de la Coordinación Municipal de Protección Civil. En el vehículo accidentado había varias personas lesionadas; sin embargo, Sandra Norma fue la más afectada, quedando prensada dentro del automóvil. Tras ser liberada por los rescatistas de la Cruz Roja, fue trasladada en la ambulancia UE-53 de Protección Civil Municipal al HGZ No. 1 del IMSS, donde falleció el jueves pasado.