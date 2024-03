Martha Alicia Martínez Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Luego que el Presidente de Argentina, Javier Milei, calificó de ignorante a Andrés Manuel López Obrador, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, le respondió: «no somos iguales».

En el mitin de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum en Puerto Escondido, en el municipio oaxaqueño de San Pedro Mixtepec, Delgado comentó que ayer, Milei insultó al Presidente de México al considerar un halago que «un ignorante» como López Obrador hablé mal de él.

Delgado recordó que en lo que va de la actual Administración, el peso mexicano ha ganado un 20 por ciento, de ahí que sea conocido como el súper peso.

En contraste, agregó, en el poco tiempo que lleva Milei al frente de Argentina, el peso de ese país se ha devaluado 50 por ciento.

«Ayer, el Presidente de Argentina insultó a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo nomás quiero decirles: él en el poco tiempo que lleva en Argentina, porque ustedes saben que es un Presidente de la ultra derecha, el peso argentino ha perdido 50 por ciento, se ha devaluado 50 por ciento», dijo.

«Y en el Gobierno de la transformación, al peso mexican ya lo conocen como el súper peso, porque ha ganado 20 por ciento, mientras allá hay devaluación, acá tenemos al súper peso. Así que no somos iguales».

En su discurso, Delgado provechó para calificar de corrupta a Xóchitl Gálvez, la candidata del frente opositor a la Presidencia.

«Ahí anda la candidata del PRI, la candidata del PAN queriéndonos ensuciar. No somos lo mismo», expresó.

Sin referirse a ella por su nombre, afirmó que cuando fue Alcaldesa de Miguel Hidalgo aprovechó el cargo para conseguir contratos millonarios para su empresa.

«Ella fue Alcaldesa en una demarcación en la Ciudad de México. ¿Y saben lo que hizo? Aprovechó su cargo para conseguir contratos para millones de pesos; daba permisos para construir grandes edificios, pero con la condición de qué contrataran a sus empresas», sostuvo.

Delgado aseguró que la candidata presidencial de la oposición no puede explicar cómo obtuvo la casa en la que vive.

«Es una candidata que no puede explicar cómo se hizo de la casa donde vive. Representa la corrupción, representa los privilegios, así que no somos iguales y piensan que el pueblo no está informado», dijo.