Lo ocurrido hace poco entre el Obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, y algunos reporteros debería preocuparnos a todas y a todos, independientemente de nuestras creencias religiosas o de nuestras preferencias políticas.

Una sociedad no puede acostumbrarse a ver todo en blanco y negro, como si pensar distinto convirtiera automáticamente al otro en enemigo.

Habrá cosas con las que coincidimos y otras con las que no. Lo que diga un sacerdote desde el púlpito, lo que publique un periodista o lo que exprese cualquier persona en redes sociales puede gustarnos, incomodarnos o parecernos equivocado. Pero eso forma parte de vivir en democracia.

El problema empieza cuando un desacuerdo deja de responderse con argumentos y se convierte en amenaza.

Eso fue lo que ocurrió con el Obispo. Podemos coincidir o no con sus palabras, pero ofrecer dinero para agredirlo rebasa cualquier diferencia y merece una condena absoluta, sin importar de quién se trate.

Y esa misma claridad debemos tener frente a lo que ocurrió después con reporteros de Aguascalientes, quienes comenzaron a recibir intimidaciones en redes sociales luego de que, de manera falsa y dolosa, se intentara vincular un hecho ocurrido dos meses atrás con las amenazas contra el Obispo.

Son situaciones distintas y justamente por eso resulta tan indignante y preocupante que personas sin escrúpulos y grupos de poder las mezclen para alimentar el miedo y el odio con un objetivo claro: polarizar a la sociedad para sacar provecho político de ello.

Y ahí aparece una responsabilidad que nos involucra a todas y todos.

Tenemos que aprender a ver los matices. A coexistir con aquello que no compartimos. A convivir con quienes piensan distinto. A reconocer al otro sin necesidad de convertirlo en adversario.

Podemos cuestionarnos y sostener posiciones opuestas. El problema aparece cuando grupos de poder utilizan su influencia para dividir a la gente y hacer de las diferencias una herramienta de confrontación.

Eso no puede convertirse en la manera de hacer política en Aguascalientes.

El proceso electoral ya comenzó y seguramente vendrán meses de contraste entre proyectos políticos. Está bien que así sea. Una democracia se construye desde el desacuerdo.

Pero ninguna elección debería hacernos perder algo mucho más importante: la capacidad de seguir conviviendo juntos después de ella.

Quienes tenemos una responsabilidad pública debemos entender algo elemental: nuestras palabras tienen consecuencias. Pueden serenar o encender los ánimos. Y cuando el miedo y el enojo ya están presentes, esa responsabilidad es todavía mayor.

Por eso reitero mi solidaridad a la Diócesis de Aguascalientes, al Obispo Juan Espinoza Jiménez, así como a las y los reporteros de nuestro estado que han recibido amenazas e intimidaciones.

Podemos pensar distinto, pero también podemos debatirlo todo.

Al final del día, seguimos encontrándonos en las mismas calles y compartiendo el mismo Aguascalientes. Ninguna diferencia debería hacernos olvidar eso.