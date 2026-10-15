Lo ocurrido hace poco entre el Obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, y algunos reporteros debería preocuparnos a todas y a todos, independientemente de nuestras creencias religiosas o de nuestras preferencias políticas.
Una sociedad no puede acostumbrarse a ver todo en blanco y negro, como si pensar distinto convirtiera automáticamente al otro en enemigo.
Habrá cosas con las que coincidimos y otras con las que no. Lo que diga un sacerdote desde el púlpito, lo que publique un periodista o lo que exprese cualquier persona en redes sociales puede gustarnos, incomodarnos o parecernos equivocado. Pero eso forma parte de vivir en democracia.
El problema empieza cuando un desacuerdo deja de responderse con argumentos y se convierte en amenaza.
Eso fue lo que ocurrió con el Obispo. Podemos coincidir o no con sus palabras, pero ofrecer dinero para agredirlo rebasa cualquier diferencia y merece una condena absoluta, sin importar de quién se trate.
Y esa misma claridad debemos tener frente a lo que ocurrió después con reporteros de Aguascalientes, quienes comenzaron a recibir intimidaciones en redes sociales luego de que, de manera falsa y dolosa, se intentara vincular un hecho ocurrido dos meses atrás con las amenazas contra el Obispo.
Son situaciones distintas y justamente por eso resulta tan indignante y preocupante que personas sin escrúpulos y grupos de poder las mezclen para alimentar el miedo y el odio con un objetivo claro: polarizar a la sociedad para sacar provecho político de ello.
Y ahí aparece una responsabilidad que nos involucra a todas y todos.
Tenemos que aprender a ver los matices. A coexistir con aquello que no compartimos. A convivir con quienes piensan distinto. A reconocer al otro sin necesidad de convertirlo en adversario.
Podemos cuestionarnos y sostener posiciones opuestas. El problema aparece cuando grupos de poder utilizan su influencia para dividir a la gente y hacer de las diferencias una herramienta de confrontación.
Eso no puede convertirse en la manera de hacer política en Aguascalientes.
El proceso electoral ya comenzó y seguramente vendrán meses de contraste entre proyectos políticos. Está bien que así sea. Una democracia se construye desde el desacuerdo.
Pero ninguna elección debería hacernos perder algo mucho más importante: la capacidad de seguir conviviendo juntos después de ella.
Quienes tenemos una responsabilidad pública debemos entender algo elemental: nuestras palabras tienen consecuencias. Pueden serenar o encender los ánimos. Y cuando el miedo y el enojo ya están presentes, esa responsabilidad es todavía mayor.
Por eso reitero mi solidaridad a la Diócesis de Aguascalientes, al Obispo Juan Espinoza Jiménez, así como a las y los reporteros de nuestro estado que han recibido amenazas e intimidaciones.
Podemos pensar distinto, pero también podemos debatirlo todo.
Al final del día, seguimos encontrándonos en las mismas calles y compartiendo el mismo Aguascalientes. Ninguna diferencia debería hacernos olvidar eso.