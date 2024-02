Miriam García Agencia Reforma

MONTERREY, NL: Aunque desde el 6 de febrero abandonaron la sesión del Pleno y no asistieron a las sesiones de los días 7, 12,13 y 14 de febrero, los Diputados de Movimiento Ciudadano recibieron su quincena completa.

Sandra Pámanes, vocera de la bancada emecista, dijo que analizan devolver lo correspondiente a los días que no asistieron.

Agregó que a todos los Diputados se les pagó completo y que también a los del PAN y PRI que no acudieron a una o varias sesiones se les debe descontar el salario.

«Nosotros presentamos el escrito el viernes, para que se nos rebajaran los días, salió completa la quincena (de febrero), sin embargo, así es y nosotros tendríamos que hacer una revisión acerca de esa nómina para que las cosas queden como los hemos venido solicitando, que es sin que se nos paguen esos días», expresó.

«Tendremos que ver si administrativamente lo vamos a revisar, pero miren tan sencillo como que nosotros podemos dar la cara ante la ciudadanía sobre esta situación que se presenta mientras tanto el PRI y el PAN son quienes tienen mayor rezago legislativo, sus comisiones y en el pleno son los que dicen ahora que nosotros no queremos trabajar cuando es totalmente falso».

Por separado, Carlos de la Fuente, líder de la fracción del PAN, dijo que la quincena salió completa porque el pago va desfasado, pero que en la siguiente aparecerá el descuento para los emecistas y todos los Diputados que no hayan pasado lista en las sesiones del Pleno.

«Todos los que han tomado asistencia en el Pleno no van a tener problema con su sueldo, a los que no toman asistencia en el Pleno, se les va a estar descontando el día (si se pagó la quincena completa es porque siempre va una quincena desfasada por el tema administrativo, en lo que llegan los documentos de la Oficialía Mayor o de la Mesa Directiva al Tesorero.

«Tiene que haber ese descuento a menos que presenten justificante de que están enfermos, pero no creo que estén enfermos todos… el descuento es para todos los que no tomen asistencia, se les tiene que rebajar el sueldo».

Javier Caballero, Diputado local del PRI, dijo que la bancada priista está en la disposición de no percibir el sueldo por los días en que no acudan.

«La verdad es que no tenemos ningún problema en eso (el descuento), porque nosotros hemos estado aquí presentes en comisiones, hemos estado trabajando y pues no se ha completado el quórum por algún tipo de estrategia legislativa», expresó.

«Lo justo es que si no hay sesión se descuente a los Diputados el día, yo no tendría ningún problema, y además bueno creo que cuando no hay sesión, pues podemos chambear en el campo».

La parálisis en el Legislativo, añadió, se dio desde que el Gobernador Samuel García comenzó a vetar.

«Se ha generado una parálisis hoy por quórum» agregó, «pero dos años y medio por vetos, por no publicaciones, es decir, es una falta de respeto total para el PoderLegislativo».