Isabella González y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque hayan incurrido en actos ilegales y de corrupción, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se convertirá en el verdugo político de sus antecesores.

“Entonces, por eso se requiere de hacer una consulta, y además para que lo decidamos entre todos. ¿Por qué voy a hacer yo el verdugo político?, ¿qué?, ¿no lo podemos resolver entre todos?”, cuestionó.

“Además, yo no quiero que se vaya a pensar que me estoy vengando, que como me robaron la Presidencia y estoy molesto, no he superado el que nos hayan robado la Presidencia, porque no sólo fue a mí, fue a todo el pueblo, o que hayan impuesto las reformas estas energéticas, la Reforma Fiscal, la Reforma Laboral, las llamadas reformas estructurales, la Reforma Educativa, que por eso ahora a juzgarlos. No, no”.

El mandatario, quien se ha opuesto al enjuiciamiento de los ex Presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, aseguró que no colaborará en nada con la realización de una consulta pública para determinar la procedencia de las pesquisas.

“También, a los que quieren que se enjuicie a los ex presidentes con toda claridad les digo: yo no les voy a hacer el trabajo de conseguir las firmas, el que quiera que haya consulta que se aplique a conseguir las firmas”, sentenció.

