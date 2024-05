Staff Agencia Reforma

CDMX.- Kevin Spacey ha criticado el próximo documental «Spacey Unmasked», que pretende explorar su vida y carrera, incluyendo su infancia y ascenso en Hollywood, junto con las acusaciones de delitos sexuales de las cuales fue absuelto en 2023.

La serie de Channel 4, que incluirá entrevistas y material de archivo inédito, también examinará estas controversias. Spacey, de 64 años, ha acusado al canal británico de no proporcionarle una oportunidad justa para responder a las acusaciones, argumentando que no es el foro adecuado para abordar dichos señalamientos.

«No me sentaré y seré atacado por el ‘documental’ unilateral de una cadena moribunda sobre mí», declaró Spacey en la plataforma X, criticando al canal por buscar audiencia a su costa.

Asegura que, cuando ha tenido la oportunidad de defenderse adecuadamente, las acusaciones no han resistido el escrutinio y ha sido exonerado. El actor prometió ofrecer más detalles sobre el documental durante el fin de semana.

«Spacey Unmasked», dirigido y producido por Katherine Haywood, se emitirá en Channel 4 el 6 y 7 de mayo y será transmitido en Estados Unidos por Max.