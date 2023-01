Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La joven que acusa de agresión sexual a Dani Alves dejó claro que no se trata de dinero.

La mujer de 23 años renunció a una posible indemnización económica, pues desea que el ex jugador de los Pumas sea encarcelado.

En caso de condena, la joven tiene derecho a ser resarcida económicamente, por las lesiones y daños morales sufridos, a decir de la jueza que lleva el caso, según informó el diario El País.

No obstante, la víctima reiteró que quiere justicia por la agresión que acusa. El futbolista pasó la noche en prisión preventiva en Barcelona, debido a las múltiples contradicciones en las que cayó durante su declaración en relación a su contacto con la acusante y sus percepciones económicas.

La víctima asegura que la madrugada del 30 de diciembre, al interior de un baño en la sala VIP de la discoteca Sutton de la capital catalana, el futbolista quiso obligarla a que le practicara una felación y, ante el rechazo, la golpeó y la violó.

En caso de ser hallado culpable, Alves podría ser sentenciado hasta 12 años de prisión.

Ayer, Pumas rescindió el contrato de Alves, quien ganaba 6 millones de pesos al mes, salario del que la UNAM se libró al despedirlo.

Durante su comparecencia ante la jueza en Barcelona, el futbolista indicó que percibía 30 mil euros mensuales.

No obstante, de acuerdo con fuentes del diario El País, la magistrada lo corrigió, con el contrato en mano, al decirle que percibía 300 mil euros al mes.

Alves llegó a Pumas en julio de 2022. En ese momento, el tipo de cambio indicaba que 300 mil euros equivalían a 6 millones 270 mil pesos.

Por lo pronto, el brasileño sigue en espera de fecha para el juicio.

‘Estoy en shock’

Xavi Hernández está en estado de shock por el encarcelamiento de su ex compañero y ex dirigido en el Barcelona, Dani Alves.

El hoy DT del Barsa pidió en noviembre de 2021 que el laureado futbolista volviera a vestir de culé. Además, compartió también el vestidor en la época más laureada de los blaugranas, que incluyó el sextete en 2009.

«Es difícil comentar una situación así, esto lo primero, creo que como todo mundo, estoy sorprendido, impactado, estoy un poco en estado de shock, conociendo a Dani. Pero es un tema de la justicia, que de alguna manera dictará lo que sea y ahí ya no podemos entrar», dijo Xavi.