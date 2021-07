Un alud de demandas internacionales por parte de empresas generadoras particulares vendrá en contra del Gobierno Mexicano, luego de que el Primer Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica canceló las suspensiones y entra en vigor la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, destacó el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Aguascalientes, Eduardo Llamas Esparza.

El especialista comentó que, tras el fallo del Tribunal, las empresas de energías limpias no se quedarán con los brazos cruzados, luego de que los proyectos que se hicieron en México son a largo plazo y tendrán costos caros, por lo que al ver que no prosperaron las demandas en los tribunales mexicanos, recurrirán a las Cortes Internacionales, además de que habrá que ver cómo responden Canadá y Estados Unidos, quienes son los principales socios comerciales, al ver que se incumple con lo que señala el T-MEC en cuanto a la generación de energías renovables y ello pueda afectar la confianza para poder invertir en el país.

Por lo anterior, consideró que el Gobierno Federal deberá realizar mesas de negociación con las empresas generadoras privadas y definir un cobro por el uso de las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad para que paguen un porcentaje. “Seguramente se sentarán ambas partes y esperemos que se llegue a un buen acuerdo para que se siga generando con energías limpias a un menor costo y no le afecte tanto al Estado Mexicano, pero principalmente a los usuarios quienes serían los que lo sentirían más”.

Por lo pronto, dijo que al entrar en vigor las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, seguramente la paraestatal no va a echar a andar generadores de ciclo combinado que ya tienen, sino que van a echar a andar los generadores de carbón, lo cual afectará al T-MEC en cuanto a los acuerdos de generación de energías limpias.

Sobre los usuarios domésticos, enfatizó que se esperaría que no haya afectaciones, dados los subsidios que sigue inyectando el Gobierno Federal para que no sientan los estragos de las leyes, “pero aquí habrá que fijarnos que no afecten los costos, que efectivamente con lo que va a generar la energía efectivamente sea más barato que con lo que les están vendiendo los generadores privados y van a salir números en su momento para hacer la comparación del costo-beneficio por lo que estaremos atentos a lo que venga”.