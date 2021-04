Antonio Baranda Agencia Reforma

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó por qué no se sancionó a Félix Salgado Macedonio, pero sin quitarle el derecho a participar en la elección a Goberador para que sea el pueblo de Guerrero el que decida.

“Claro que hay intereses creados en este caso y en otros, imagínense que conste eh, que ustedes lo están planteando, ¿cómo por qué no comprobó gasto de precampaña? 120 mil pesos, 130 mil pesos, 150 mil pesos. Para empezar ese partido, Morena, no tuvo, según me informan, precandidatos. Bueno, o hubieron miles de precandidatos.

“El argumento de ellos es ‘no había precandidatos’, pero se dice no comprobó 130 mil, 140 mil pesos. ¿Qué no se puede poner una sanción que no sea quitarle el derecho a participar?, ¿cuándo han hecho eso?, ¿cuándo? Hablando en plata, porque el Tribunal resuelve ‘sanciónenlo, pero no le quiten el derecho a participar’, que sea el pueblo el que decida si es mal ciudadano, a ver que el pueblo sancione”, señaló en conferencia.

Cuestionado sobre los amagos de Salgado Macedonio de llevar su protesta a los domicilios de los consejeros electorales que anulen su candidatura, el Mandatario federal recomendó que se debe luchar contra el fraude electoral, pero de manera pacífica y sin violencia.

“Hay que luchar en contra del fraude, de manera pacífica, esa es la recomendación, o sea no a la violencia. Nosotros, todos estos personajes, incluidos los intelectuales orgánicos, todos los abajo firmantes, todos nos han dañado, y lo peor, engañado al País, porque han avalado fraudes electorales y nuestra respuesta siempre ha sido pacífica. Nada de violencia”, respondió.