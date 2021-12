Estephany de la Cruz Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-Los regalos, las posadas, las decoraciones navideñas y las compras de último minuto pueden hacerlo gastar de más.

Por ello, es importante que las compras se realicen con planeación, y siguiendo una lista para adquirir realmente lo necesario.

Una compra responsable es aquella que se hace analizando el periodo de uso que se le dará al producto y cuando es claro que mejorará la calidad de vida del usuario, explico Saralicia Jiménez Soto, académica de la Universidad Panamericana (UP).

«¿Te encuentras una buena oferta? Cómpralo si esa deuda que vas a asumir o ese dinero que vas a gastar está construyendo calidad de vida, pero si estás comprando algo efímero, algo que realmente no necesitas en tu vida, preguntarte cuánto tiempo lo vas a usar», añadió la académica.

Aconsejó buscar los precios de los productos previamente en sitios web, para hacer un presupuesto más certero.

Además, para esta temporada navideña, aconsejó siempre revisar la flexibilidad de las tiendas para devolver o cambiar algún producto, sobre todo cuando se trate de un regalo.

«Ojo con eso, no comprar nada que no tenga la flexibilidad de ser cambiado o devuelto posteriormente, pensando bien si lo que hiciste es la buena compra», indicó.

Por lo anterior, quizá habría que descartar artículos que suelen poner en rebaja al ser piezas únicas.