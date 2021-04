En alerta se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ante la posibilidad de que, a partir del siguiente mes, bandas dedicadas a la extorsión telefónica, incluso desde otras partes del país, pudieran ocasionar molestias en personas que, creyéndoles, caigan en sus chantajes, depositándoles grandes cantidades de dinero.

Por medio de la Policía Cibernética, ha comenzado la vigilancia desde páginas de internet, perfiles en redes sociales y en números telefónicos, reportados todos como presuntos medios con los cuales se pretende extorsionar a las personas, situación directamente derivada del pago de utilidades que, si bien no se dará en gran escala como sucedía en otros años, aún incita a grupos delictivos a extorsionar. Pese a lo anterior, las autoridades están conscientes de que prácticamente cualquier época del año es aprovechada por los delincuentes, cabe mencionar.

Por tal motivo, se hace la recomendación a la población de que, en caso de que reciban alguna llamada de un número desconocido, en especial con lada foránea, no contesten. En caso de hacerlo, es importante no compartir datos personales, ni ubicación, sino colgar y dar parte a las autoridades, por medio del número de emergencia. Recientemente, la Policía Cibernética ha detectado, durante los siguientes días, lo números 9966963560, 4961248603, 6442125229, 4446234247, 3323484137 como medios, por los cuales, sujetos desconocidos se hacen pasar por supuestos integrantes de la delincuencia organizada, amedrentando para que las víctimas depositen importantes cantidades de dinero, argumentando que, de no hacerlo, habrá graves consecuencias para éstas.

De acuerdo con datos proporcionados por la misma SSPE, en lo que va del año, se han atendido, a través del número de emergencia, 83 llamadas por intento de extorsión.