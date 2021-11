Una vez más el equipo de Lobas Aguascalientes obtuvo un triunfo en la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Basquetbol, derrotando en esta ocasión a las Barreteras de Zacatecas en la octava fecha del campeonato.

Este encuentro entre aguascalentenses y zacatecanas se disputó ayer por la noche en la duela de los Hermanos Carreón, recordando que, esta serie a diferencia de las demás fueron con visita recíproca inmediata, así que este jueves las Lobas visitarán el pueblo mágico de Guadalupe para el segundo de la serie.

En la primera vuelta del campeonato, el equipo de Lobas había obtenido un par triunfos contundentes y, tomando en cuenta el gran paso que ha tenido el equipo en las últimas semanas, se esperaba que el cuadro de Eliciel Collazo limitara un poco el tiempo de las jugadoras sobre la duela.

Sin embargo, respetando al rival y a la afición, el coach de Lobas no se guardó a nadie y saltó con su equipo titular conformado por Norma Vargas, Andrea Gutiérrez, Luz Martínez, Paola González y Cindy Ruvalcaba, quienes tomaron la ventaja rápidamente en el marcador, generando una diferencia de 4 puntos a su favor en el primer cuarto.

En el segundo periodo, el equipo de Barreteras pudo contener un poco el ataque de las locales, pero a partir del tercer cuarto se notó la clara superioridad del equipo de Aguascalientes, generando una diferencia de hasta 18 puntos a falta de un cuarto.

Ya en el cuarto periodo, el equipo de Lobas completó su trámite, pero no dejó de anotar, llegando a sumar hasta 32 puntos sólo en este cuarto, para así dejar un marcador final de 80-44 que reafirma su liderato en la tabla.

Con esta victoria, el equipo de Lobas llegó a una marca de 10 triunfos y sólo una derrota en la campaña, asegurando una semana más la cima de la Zona Bajío y acercándose cada vez más al final four de Baja California Sur. Este jueves disputarán el segundo de la serie ante Barreteras y después tendrán su segundo descanso de la campaña, para después regresar a Fresnillo a enfrentar al equipo de Reales.