No saldrá en 15 años

Un altercado vial que terminó a balazos y dejó a un conductor sin vida en calles de la colonia Industrial le costó una sentencia de 15 años de prisión a Andrés “N”, declarado culpable de homicidio doloso calificado con ventaja.

El crimen ocurrió el 23 de octubre de 2021, sobre la avenida General Miguel Barragán, donde el ahora sentenciado, que conducía una camioneta Mazda gris Oxford, tuvo un conflicto de tránsito con el operador de una camioneta Nissan blanca con caja seca.

Al llegar al cruce con avenida Convención de 1914, ambos vehículos se detuvieron ante la luz roja del semáforo. Andrés descendió de su unidad para revisar los daños que presentaba y posteriormente volvió al volante.

Sin embargo, el enfrentamiento no terminó ahí. Cuando reanudaron la marcha, Andrés emparejó su camioneta con la Nissan y, desde la ventanilla del conductor, sacó un arma de fuego y disparó al menos cuatro veces contra su adversario.

Herido de muerte, el conductor de la Nissan alcanzó a avanzar unos metros antes de fallecer. Mientras tanto, el agresor escapó, aunque horas después fue detenido por agentes investigadores mediante una orden de aprehensión.

Tras el proceso penal, el Tribunal de Enjuiciamiento encontró culpable a Andrés “N” y le impuso 15 años de cárcel, además de una multa de 13 mil 443 pesos.

También deberá pagar 448 mil 100 pesos como indemnización por muerte, los gastos funerarios correspondientes y 52 mil pesos para terapias psicológicas de una víctima indirecta, además de la reparación del daño moral equivalente al daño material.