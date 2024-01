CDMX.- Paola Suárez de «Las Perdidas» salió del hospital para recuperarse en casa tras la agresión que sufrió a manos de su novio, José de Jesús Castro Gómez, quien supuestamente la habría golpeado el miércoles en la madrugada luego de intentar robarle sus ahorros.

A través de su canal de YouTube, la amiga de Wendy Guevara dio una actualización sobre su estado de salud, asegurando que no va a perder el ojo, como se había dicho en algunos medios, pero sí tiene dos costillas rotas y el tabique desviado.

«No sé qué hacer, me siento con miedo y a la vez me siento preocupada de lo que va a pasar, créanme que hasta me siento como pendeja o estúpida no sé, no quiero que le pase nada a él. Tanto es mi cariño, yo siempre se lo dije a él», contó.

La famosa agregó que temía perderlo, por lo que intentó salvar la relación, sin embargo, empezaron las agresiones físicas.

Tras ello, la influencer decidió extremar la seguridad en su casa y compartió que hay policías vigilando su domicilio. (Elizabeth García/Agencia Reforma)