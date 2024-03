El conductor de una camioneta no respetó un señalamiento indicativo de alto y al seguir de frente se impactó contra otro automóvil que en ese momento pasaba por el lugar. No se reportaron personas lesionadas y todo quedó en daños materiales que fueron estimados en 10 mil pesos aproximadamente.

El percance se registró el pasado viernes a las 23:30 horas, en el cruce de la calle San Rafael y la calle San José, en la colonia Los Pericos, lugar hasta donde acudieron policías viales de Aguascalientes.

Quien fue señalado como presunto responsable del accidente fue el conductor de una camioneta Chevrolet Tornado pick up, modelo 2018, color plata y con matrícula de Aguascalientes, identificado como Miguel.

Se estableció que esta persona se desplazaba por la calle San José en sentido de oriente a poniente y al llegar al cruce con la calle San Rafael no cedió el paso a un coche marca Chevrolet Spark, modelo 2017, color rojo y placas de circulación de Aguascalientes, el cual era conducido por una mujer identificada como Karla y quien circulaba condiciones normales en sentido de sur a norte.

Debido a lo anterior, ambas unidades terminaron por colisionar, aunque afortunadamente, ninguno de los dos conductores resultó con lesiones.