En la colonia Estrella se produjo un grave accidente automovilístico debido a que uno de los conductores ignoró una señal de alto. Aunque los vehículos sufrieron severos daños, sorprendentemente, los conductores no sufrieron lesiones y los daños se limitaron a pérdidas materiales.

El incidente se reportó aproximadamente a las 07:05 horas del domingo, en el cruce de las calles Can Mayor y Leo. Al lugar acudieron elementos de la policía vial de Aguascalientes y una ambulancia de la Cruz Roja. Al llegar, encontraron un Nissan Versa, modelo 2020, color plata, con placas de Aguascalientes. Dentro estaba el conductor, identificado como Juan José, de 49 años, quien, tras ser evaluado por los socorristas de la Cruz Roja, resultó sin lesiones aparentes.

A cierta distancia, sobre la banqueta, se halló un Volkswagen Jetta, modelo 2016, color rojo y con un permiso temporal de circulación en lugar de placas, abandonado. Según testigos, después del accidente, el conductor huyó del lugar.

El Volkswagen Jetta transitaba por la calle Can Mayor de oeste a este y, al llegar al cruce con la calle Leo, su conductor ignoró la señal de alto y continuó su marcha. Esto causó una colisión con el Nissan Versa, que circulaba por la calle Leo de sur a norte. El impacto fue tal que el conductor del Jetta perdió el control, avanzó varios metros, subió a la banqueta, chocó contra la fachada de una casa y derribó un árbol desde su raíz.