La conductora de un coche Peugeot no respetó un señalamiento de alto y provocó un aparatoso accidente en calles del fraccionamiento J. Guadalupe Peralta. No se reportaron personas lesionadas y los daños materiales fueron estimados en 25 mil pesos aproximadamente.

El percance se registró en la calle José Trinidad Vela y esquina con la calle Catedráticos, lugar hasta donde se trasladaron oficiales de la Policía Estatal para tomar conocimiento de los hechos.

Quien fue señalada de provocar el accidente, fue una mujer identificada como Verónica Nallely, de 36 años, quien conducía un coche Peugeot, color blanco y placas de circulación del Estado de México.

Se estableció que la unidad automotriz se desplazaba por la calle José Trinidad Vela en sentido de oriente a poniente, cuando al llegar al cruce con la calle Catedráticos la conductora no respetó un señalamiento de alto, por lo que al seguirse de frente, provocó ser impactada por un vehículo Nissan Versa, color azul y con placas de circulación de Aguascalientes.

Esta unidad automotriz que era conducida por el señor Alfonso, de 41 años, se desplazaba por la calle Catedráticos en sentido de sur a norte y por lo repentino de los hechos no pudo evitar el impacto, a pesar de que aplicó los frenos.