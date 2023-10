A pesar de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inválido el cobro del Impuesto de Servicio Integral de Iluminación Municipal (SIIM), el Ayuntamiento de Aguascalientes lo contempla en el proyecto de Ley de Ingresos 2024, según informó el presidente municipal, Leo Montañez.

Durante la presentación del proyecto de Ley de Ingresos 2024 ante el Congreso del Estado, el alcalde precisó que se espera recaudar un total de 4 mil 693 millones de pesos.

La autoridad municipal argumentó que el SIIM aporta 130 millones de pesos anuales y que su eliminación podría resultar en una deficiencia en la prestación de servicios. Señaló que hasta el momento no han recibido amparos y esperan que no los haya. También resaltó que el impuesto no se cobra de manera indebida y que financia servicios esenciales, como el alumbrado público, que consta de más de 70 mil luminarias en la ciudad.

El proyecto de Ley de Ingresos 2024 también incluye un aumento de 303 millones de pesos en comparación con el año anterior, llegando a un total de 4 mil 693 millones de pesos. Enfatizó que el Municipio está trabajando en fortalecer sus finanzas a través de recursos propios, como el Impuesto Predial, y hizo un llamado a los ciudadanos para que cumplan con sus obligaciones fiscales.

En relación al Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, informó que se aplicará una contribución del 1.2% en donaciones en primer grado que antes estaban exentas. Indicó que se evaluarán casos individuales en busca de soluciones para aquellos a quienes el aumento podría afectar significativamente.

En cuanto a las tarifas del agua, aseguró que se mantendrán y recordó que los descuentos para adultos mayores y personas con discapacidad seguirán vigentes para garantizar la justicia social.

En materia de endeudamiento, confirmó que el Ayuntamiento continuará pagando los réditos a Banorte y Banobras, con el compromiso de saldar estas deudas antes del 14 de julio del próximo año, garantizando la estabilidad financiera del Municipio.