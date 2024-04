Frente al HGZ No. 3 del IMSS, un taxista falleció a consecuencia de un infarto. Su familia acusó de negligencia al personal médico por no prestarle atención.

El incidente ocurrió el martes por la mañana, cuando se recibió una llamada en el número de emergencias 911, reportando a un hombre inconsciente en el suelo en la Avenida Prolongación Zaragoza, a la altura del HGZ No. 3 del IMSS, en el municipio de Jesús María.

En respuesta, acudieron al lugar policías preventivos de Jesús María y una ambulancia del ISSEA. Los paramédicos confirmaron el deceso del hombre, por lo que se solicitó la presencia de la Fiscalía General del Estado.

Los familiares del difunto señalaron que era taxista y que, al comenzar a sentir un dolor en el pecho y dificultades para respirar, decidieron llevarlo al mencionado hospital para recibir atención médica. No obstante, ante la negativa de atención, el taxista salió del hospital, momento en el cual se desplomó y quedó inconsciente en el camellón central.

Para llevar a cabo las investigaciones pertinentes, se presentaron agentes del Grupo Homicidios de la PDI, personal de la Dirección de Investigación Pericial y un agente del Ministerio Público de Hospitales de la Fiscalía General del Estado. Después de confirmarse que la muerte del taxista se debió a causas naturales, se permitió que un médico familiar se encargara de los trámites necesarios para que el cuerpo fuera recogido por una funeraria.