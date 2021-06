Claudia Guerrero Agencia Reforma

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no quisiera estar en los zapatos de sus opositores, ya que carecen de cuadros políticos para competir en la elección de 2024.

Sin embargo, en tono condescendiente, el Mandatario pidió a sus adversarios no darse por vencidos.

“Van a sacar un personaje famoso, van a fabricar a alguien, van a meter al mercado a un personaje como se introduce al mercado a un producto chatarra, como cuando se quiere vender un detergente y con mucha publicidad se engaña de que es el que acaba con lo sucio, con la cochambre o el cochambre”, dijo.

“Ya no, ya no, no quisiera yo estar en su zapatos, pero que le echen ganas, sí se puede, además vivimos en una democracia y hay libertades y el pueblo es el que va a decidir”.

En conferencia, cuestionó los perfiles de quienes podrían ser impulsados por sus adversarios para ser postulados en la contienda presidencial.

“Nosotros tenemos muchísimos con posibilidad de llegar a ser presidentes, mujeres y hombres, el problema lo tienen ellos, ¿De dónde los van a sacar? ¿Quién, Claudio? ¿La esposa de Felipe Calderón? ¿Quadri? ¿Va a regresar Diego? ¿Chong? ¿Quién? ¿Loret de Mola o Krauze o Aguilar, de dónde? ¿Creen que el pueblo está dormido?”, soltó.

López Obrador se refirió al tema habló del tema luego de ser cuestionado sobre cómo actuará su Gobierno cuando se conozcan las causas del desplome de la Línea 12 del Metro, que dejó un saldo de 26 muertos y decenas de heridos.

De manera expresa, se preguntó al Mandatario si la tragedia podría afectar las aspiraciones presidenciales del Canciller Marcelo Ebrard, en cuya Administración se construyó la Línea Dorada, o de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

En respuesta, el político tabasqueño entró de lleno al tema de la sucesión.

“Es que, con todo respeto, nuestros adversarios están muy menguados, no tienen personas con prestigio, no tienen gente honesta, no tienen gente íntegra, no tienen gente que le tenga amor al pueblo”, dijo.

“Entonces, en esto del tren, es para afectar a nuestro movimiento, a la transformación, desde luego poner a pelear a Marcelo con Claudia, muy vulgar, porque ni Marcelo ni Claudia van a caer en la trampa”.

En ese marco, volvió a critica el voto anti-Morena que se registró en la Capital del País y reiteró que trabajará 16 horas diarias para evitar que regresen al poder los “impresentables”.

“Vean quiénes ganaron aquí con la alianza conservadora, la gente ni siquiera supo por quién votó, son impresentables, fue el coraje, porque nos envenenaron con la guerra sucia”, sostuvo.

“Vamos a seguir, para dejar bien sentadas las bases de la transformación y avanzar a la transformación, que no puedan dar marcha atrás, en el caso de que, toco madera, alguno de estos impresentables llegara; que les cueste trabajo”.

Tras pedir que se proyectara un video en el que se escucha al escritor Héctor Aguilar Camín referirse a él como “pendejo y petulante”, López Obrador sostuvo que la estrategia de sus críticos no ha funcionado.

“Fíjense como su estrategia era: ‘la Corte, que pierdan las elecciones y, luego, debilitado, lo quitamos’. No les ha funcionado su estrategia ni les va a funcionar, pero van a seguir y tienen derecho a hacerlo, tienen derecho a hacerlo”, manifestó.