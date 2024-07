Staff Agencia Reforma

Shannen Doherty, quien murió el sábado a los 53 años, quería ser cremada y que sus cenizas se mezclaran con las de su padre y su perro.

La estrella de Beverly Hills 90210, quien fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015, había compartido abiertamente sus deseos y preparativos en caso de que falleciera.

«Quiero que mis restos se mezclen con los de mi perro y con los de mi padre. No quiero que me entierren», dijo la actriz en un episodio de su podcast Let’s Be Clear, en el que daba detalles de su enfermedad.

Sugirió que le gustaría que las cenizas fueran esparcidas en Malibú, California, donde ella vivía y pasó grandes momentos con su padre; o, en su defecto, que sus restos formaran parte de un tipo de fertilizante de árbol, según Daily Mail.

Tampoco quería que su funeral estuviera atestado de personas, sobre todo de gente a la que en realidad nunca le agradó, y que fueran sólo con los que había forjado una conexión sincera.

«Llegarán porque es lo políticamente correcto y no quieren quedar mal, así que quiero quitarles presión y que mi funeral sea como una fiesta de amor. No quiero que la gente llore o que en privado diga: ‘Gracias a Dios esa perra está muerta ahora'», finalizó.