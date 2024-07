CDMX. -Josh Hartnett probó las mieles de la fama desde su juventud, en especial cuando protagonizó las películas bélicas Pearl Harbor y La Caída del Halcón Negro (Black Hawk Derribado), ambas en 2001.

Sin embargo, no fue la más dulce de sus experiencias, pues vivió acoso incluso en su hogar.

«La atención que me prestaba la gente en aquella época rozaba lo insano. Hubo incidentes. Apareció gente en mi casa. Gente que me acosaba», compartió el actor, de 46 años, en una entrevista para The Guardian.

Cuando tenía 27 años, reveló, un hombre se presentó en uno de sus estrenos fílmicos con una pistola, diciendo que era su padre.

«Acabó en la cárcel. Hubo muchas cosas. Fue una época rara. Y yo no iba a ser grano para el molino».

Después de dejar de trabajar durante 18 meses, Hartnett abandonó Los Ángeles y eligió de manera distinta sus películas: rechazó papeles de rompecorazones y se alejó de las superproducciones de los grandes estudios (como dar vida a Superman).

«No quería que mi vida se viera absorbida por mi trabajo. En aquella época existía la idea de que había que dejarlo todo.