No pudo explicar el cuchillo y terminó arrestado

Un joven de 25 años terminó detenido luego de ser sorprendido con un cuchillo de aproximadamente 34 centímetros de longitud mientras caminaba por calles del fraccionamiento Villas de las Fuentes.

Policías municipales realizaban labores de vigilancia sobre la calle Villa de Vallarta cuando, al llegar al cruce con Cultura Pame, detectaron a un hombre que llevaba el arma blanca en la mano derecha.

Los uniformados se aproximaron y le pidieron explicar por qué portaba el cuchillo; sin embargo, no pudo justificarlo. De acuerdo con la información policial, el sujeto presentaba aparentes signos de intoxicación y comenzó a lanzar amenazas contra los oficiales.

Ante su conducta, los agentes procedieron a asegurarlo y le retiraron el cuchillo, de unos 34 centímetros de largo, con mango de madera cubierto con cinta blanca.

El detenido fue identificado como Leonardo “N”, de 25 años, quien quedó bajo arresto por su presunta responsabilidad en el delito de portación de arma prohibida.

Finalmente, Leonardo “N” fue trasladado junto con el cuchillo a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.