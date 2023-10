No pretende Britney ofender con memorias

CDMX.- Britney Spears aseguró que con la publicación de su libro, «The Woman in Me», no se propuso ofender a nadie y criticó a la prensa por sus titulares «tontos» y «absurdos» después de haber adelantado extractos del mismo.

Las memorias de «La Princesa del Pop» incluyen revelaciones sobre su pasado, como que tuvo un aborto durante su relación con el entonces miembro de NSync Justin Timberlake, y cómo su entrevista con Diane Sawyer, después de su ruptura con el cantante, fue un «punto de quiebre» para ella.

«¡El propósito de mi libro no es ofender a nadie en absoluto! Esa era yo en ese entonces… eso es cosa del pasado. No me gustan los titulares que estoy leyendo… por eso dejé la industria hace cuatro años. La mayor parte del libro es de hace 20 años… he seguido adelante», escribió en Instagram.

Explicó que su objetivo al escribir «The Woman in Me» es darse a sí misma un nuevo comienzo para el resto de su vida, reconociendo que «las cosas suceden». (Staff/Agencia Reforma)