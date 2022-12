Staff Agencia Reforma

La ex Primera Dama, Michelle Obama confesó que el inicio de su matrimonio con Barack Obama fue complicado porque no podía soportar a su esposo.

Por primera vez, la escritora rindió declaraciones sobre su vida privada, dando a conocer que le tomó mucho tiempo para poder superar los retos del matrimonio.

Durante el programa estadounidense Revolt TV, la también abogada apareció como invitada junto a otras mujeres, con quienes rememoró cómo es que se ha fortalecido su relación con el ex Presidente de Estados Unidos.

«La gente piensa que estoy siendo malintencionada al decir esto, pero es como si hubiera 10 años en los que no podía soportar a mi esposo. ¿Y adivina cuándo sucedió? Cuando nuestros niños eran pequeños».