En conferencia virtual, Rodrigo Aguirre, delantero de Necaxa, habló con los medios de comunicación sobre el presente que vive el equipo luego de sufrir dos derrotas continuas. “No sé si la palabra es preocupación, sí que no estamos conforme con los resultados y la presentación del último partido. En el primer partido, no nos sentimos inferiores, hicimos un buen partido en donde no nos podemos quejar de nada incluso con diez hombres, pero, en el segundo partido, se puede perder, pero no de esa forma, más que nada es saber que más bajo que eso, no podemos caer”, confesó.

Sobre la salida de Zendejas, Aguirre aceptó que hará falta, pero confía en el grupo que tienen los Rayos. “Más allá de lo que era en la cancha, es un gran compañero, se va a extrañar, era un referente de nuestro juego. Hicimos una pretemporada muy buena en donde todos sabemos qué tenemos que hacer en la cancha y, más allá de las individualidades, sobre todo está el grupo y el trabajo que se realizó; en lo personal, nos alegra mucho el salto que dio, creo que se la merecía”.

“No creo que exista otra persona más que yo que quiera que me vaya bien. Me quedo tranquilo cuando apoyo la cabeza en la almohada porque todos los días trabajo para que las cosas salgan bien, tengo esta oportunidad de demostrar. Estoy tranquilo porque el futbol siempre premia el trabajo”, sentenció sobre su nivel desde que llegó a Necaxa.

Sobre su encuentro ante Santos del domingo, Aguirre ve positivo que Pablo Guede contará con plantel completo. “Nos estamos preparando fuerte porque después tenemos una fecha FIFA, qué mejor manera que ante un rival fuerte y de visita como Santos. La mayor parte del plantel está disponible y eso suma a favor para hacer un gran partido”, aseguró.

“Son grandes jugadores que tuvieron la oportunidad de hacer la pretemporada con nosotros, tienen claro las cosas que tienen que hacer, eso a la hora de jugar o siendo joven te hace que disfrutes un poco más. El resultado no ayuda, pero son momentos que no se te van a olvidar nunca y se lo merecen por la humildad con la que trabajan”, afirmó sobre Miguel Pedroza y Diego Gómez, que debutaron con Necaxa.

Al ser cuestionado sobre el nivel de la Liga MX, comparado con Italia, en donde jugó hace unos años, el ariete uruguayo explicó las diferencias. “Es difícil comparar, son distintas maneras de ver el futbol, también el torneo es distinto. En Italia, el juego es más táctico, ya a mitad de campeonato ya la competencia se parte en dos porque son dos o tres los que pelean el título. Acá el torneo te hace estar todo el año enchufado porque sabes que puedes pelear por el campeonato, uno se siente competitivo hasta que no quedaste eliminado totalmente”.

Por último, aseguró que el ambiente, a pesar de los malos resultados, se mantiene positivo. “En general, el vestidor es bueno, dentro del vestidor obviamente hay subgrupos, pero en general nos llevamos bien, no hay problemas como puede haber en otros grupos. Esta bueno, el futbol se define por detalles y el grupo nuestro es un detalle a favor”, finalizó.

