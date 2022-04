Agrupaciones Unidas del Gremio Taxista del Estado de Aguascalientes mantienen la vela encendida y esperan que Gobierno del Estado les cumpla con la aplicación que se les prometió.

A pesar de que en 2020 la Coordinación de Movilidad presentó “Tutum”, una aplicación avalada por el Gobierno del Estado, para que los taxistas tradicionales pudieran ofrecer sus servicios aprovechando el uso de la tecnología, los miembros de la AUGTEA encabezada por Óscar Romo, esperan que antes de que se termine la administración estatal se les dote de una aplicación que sea exclusivamente para taxistas. “Nosotros queremos una aplicación única y exclusivamente para puros taxistas, no que nos combinen con particulares y taxis, nosotros tenemos muy claro que tenemos que ser más competitivos, que no tenemos miedo de modernizarnos ni a la tecnología, al contrario son herramientas que nos sirven en lo general”, explicó el líder taxista.

Para los trabajadores del volante la aplicación sería útil, para no gastar tanta gasolina y para mejorar la logística de su servicio.

“Sabemos que tenemos esta herramienta que no hemos sabido resolver aquí en Aguascalientes, que se ha complicado por una cosa o por otra. Pero hay una promesa por parte de Gobierno del Estado de que antes de que termine está administración, esté trabajando está aplicación y obviamente lo vemos con buenos ojos, porque sería gratuita para los taxis”, mencionó Romo Delgado.

¡Participa con tu opinión!