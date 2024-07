Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, advirtió que no permitirá que se use a México como tema central en la campaña presidencial de Estados Unidos.

En conferencia, dijo que independientemente de quien resulte electo para relevar al Presidente Joe Biden, se debe respetar la autodeterminación de los estadounidenses, pero siempre defendiendo intereses de los mexicanos.

La advertencia de Sheinbaum se da luego de que el fin de semana, el ex Presidente Donald Trump se ufanó en un mitin de haber conseguido lo que quiso del Gobierno de AMLO tras amenazar al ex Canciller Marcelo Ebrard con imponer aranceles si México no impedía el cruce de migrantes.

¿Es tiempo de mujeres?, se le preguntó en referencia a la posible candidatura de la Vicepresidenta Kamala Harris, quien buscará la nominación del Partido Demócrata tras la retirada de Biden de la carrera presidencial el día de ayer.

«Ya le tocará al pueblo de Estados Unidos decidirlo, yo creo que es responsable de nuestra parte, y además así lo establece la Constitución, la autodeterminación de los pueblos.

«Entonces, más allá de una opinión personal o no, y particularmente en una relación tan importante como Estados Unidos, hay que tener respeto por quien decida el pueblo de Estados Unidos, y siempre defendiendo a México, no permitiendo que se utilice a México como el elemento central de la campaña», indicó.

La próxima Mandataria aseguró que se usará la diplomacia y la información para difundir que los migrantes mexicanos no llevan droga a Estados Unidos ni son responsables de la crisis de adicciones en ese país.

Por el contrario, resaltó que la contribución de los connacionales a la economía estadounidense es superior al PIB de varios países de América Latina.

«Hoy somos el principal socio comercial de los Estados Unidos y al mismo tiempo, pues las y los mexicanos que están en Estados Unidos, sea primera, segunda o tercera generación tienen un impacto en la economía de Estados Unidos, muy importante, superior incluso al PIB de países de América Latina, lo que generan los mexicanos y las mexicanas en Estados Unidos.

«Hay que estar informando permanentemente de los beneficios de esta relación comercial, de lo que aportan las y los mexicanos en Estados Unidos e informar además que los migrantes no llevan droga y que los migrantes no son los causantes pues del problema también de adicciones que existe y del consumo que existe en Estados Unidos», sostuvo.

‘Vamos a trabajar con quien decida EU’

Por otra parte, Sheinbaum afirmó que el Gobierno de México trabajará con quien los estadounidenses elijan, sean demócratas o republicanos.

«En noviembre es la elección en Estados Unidos, lo hemos dicho en varias ocasiones, es una decisión del pueblo de Estados Unidos a quién elige, ellos van a tomar esa decisión y nosotros vamos a trabajar con quien decida el pueblo de Estados Unidos», sostuvo.

Respecto al amago de Trump, acerca de cerrar la frontera el primer día de su Gobierno, destacó que la relación comercial entre México y Estados Unidos es sólida y cualquier bloqueo tendría altos costos para el país vecino del norte.

«En cualquiera de los casos, si quien se vaya a elegir sea el ex Presidente Trump por parte del Partido Republicano o quien vayan a tomar la decisión que encabece el Partido Demócrata, ya la relación México-Estados Unidos, en términos económicos, no puede (desligarse), hay mucha integración.

«Cerrar las fronteras tiene costos muy altos para Estados Unidos», señaló.

Recordó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una carta al candidato republicano para exponerle la importancia de la relación comercial y su equipo colabora en la redacción.

«El Presidente (López Obrador), como ustedes saben, está escribiendo una carta, lo platicamos ahora en la gira, en donde se van a dar pues la información, los detalles de lo que significa esta relación comercial económica que hay entre México y Estados Unidos, que nosotros también la estamos trabajando.

«Porque recuerden, cuando se cerró la frontera con Texas, pues fueron los propios empresarios texanos que dijeron tiene que abrirse la frontera porque ya tenía afectaciones a la economía de ese Estado tan importante de los Estados Unidos», agregó.

‘Inversión de empresas de EU en México no parará’

Cuestionada sobre si el nearshoring se verá afectado si Trump gana, Sheinbuam afirmó que la inversión de empresas estadounidenses en México no parará.

«Como lo comenté, la relación comercial que hay entre México y Estados Unidos es muy grande. Yo no veo que vaya a parar esta inversión en México de empresas estadounidenses. México tiene ventajas comparativas muy importantes por la frontera que tenemos», dijo.

«No veo yo que en uno u otro caso vaya a disminuir, y el propio tratado que tenemos establece esta relación».

«Lo de que empresas estadounidenses quieran venir a México a invertir eso va a continuar».