No pasó desapercibido: policías le encuentran 25.7 gramos de sustancia

Una infracción de tránsito derivó en la detención de un joven de 23 años, luego de que policías municipales le localizaran un envoltorio con 25.7 gramos de una sustancia granulada durante una revisión en la colonia Refugio Esparza Reyes.

Los uniformados patrullaban el cruce de Picacho Oriente y Sierra de Tepehuanes cuando detectaron un Nissan Tsuru blanco que circulaba de oriente a poniente. De acuerdo con la información disponible, el conductor no utilizaba el cinturón de seguridad, por lo que le marcaron el alto.

El automovilista se identificó como Armando “N”, de 23 años. Tras explicarle el motivo de la intervención, los agentes solicitaron autorización para practicarle una inspección preventiva, a la cual accedió.

Durante la revisión, los policías observaron que el joven se mostraba nervioso y volteaba constantemente a distintos puntos. Al inspeccionarlo, encontraron en la bolsa delantera izquierda de su pantalón un envoltorio de plástico transparente con 25.7 gramos de una sustancia granulada al tacto.

Armando “N” fue detenido por su presunta responsabilidad en un delito contra la salud y posteriormente trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.