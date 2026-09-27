Ernesto “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de Incumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar, cometido en agravio de sus hijos menores de edad.

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes señaló que, de acuerdo con la investigación, el imputado presuntamente dejó de proporcionar los alimentos necesarios para la manutención de sus hijos, pese a la obligación derivada de la relación familiar.

A partir de la denuncia, el Ministerio Público reunió datos de prueba y obtuvo una orden de aprehensión contra el señalado. El mandamiento judicial fue cumplimentado por agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC).

Durante la continuación de la audiencia inicial, el Juez de Control valoró los elementos presentados por la representación social y resolvió vincular a proceso a Ernesto “N”.

Además, determinó imponerle prisión preventiva justificada como medida cautelar, por lo que permanecerá privado de la libertad mientras continúa el proceso.

La autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que continuarán las diligencias relacionadas con el caso.