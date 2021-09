Vienen fuertes recortes presupuestales para todos los estados incluido Aguascalientes, ante una inequitativa distribución por parte del Gobierno Federal, quien sigue dando prioridad a los proyectos del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, advirtió la diputada federal Tere Jiménez Esquivel, quien comentó que luchará por que haya más recursos para el estado y el municipio capital.

En conferencia de prensa, comentó que actualmente ya se encuentran revisando el Proyecto de Presupuesto para el año 2022 que presentó el Gobierno Federal, el cual ya está en la Comisión de Hacienda y Presupuesto y donde se confirma que hay muchos recortes presupuestales en todo México.

Afirmó que no hay presupuesto para infraestructura nuevamente, no solamente en Aguascalientes sino en todo el país, salvo ciertas actividades o infraestructura que tienen que ver con los proyectos estratégicos del presidente López Obrador que son el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas que ahorita no están ayudando en nada a la ciudadanía, “que quiere una reactivación económica, un seguro de desempleo y lucha todos los días por su desarrollo y su economía, por las familias que primero piensan en comer, antes de llevar a sus hijos a la escuela, en ese México estamos ahorita parados con un Gobierno que no ha sabido hacer bien las cosas”.

Por su parte, la diputada federal panista por Yucatán, Cecilia Patrón Laviada, comentó que desde el Congreso de la Unión buscarán proteger los presupuestos estatales, luego de que en los gastos del Gobierno Federal, viene reducido lo que tiene que ver para todos los estados porque todo el recurso se ha ido al Tren Maya y casi el 100% del presupuesto para el Turismo es para eso, haciendo a un lado la promoción turística de los estados. “Hay mucho que hacer en Cámaras sobre todo por las familias, Tere Jiménez va a ser la voz cantante defendiendo a su gente”.

Lo anterior se dio en el marco de la recolecta de 8 mil firmas entre la militancia panista de Aguascalientes en apoyo a la reelección de Marko Cortés Mendoza para la dirigencia nacional del PAN y donde Cecilia Patrón Laviada es compañera de fórmula para la Secretaría General del CEN blanquiazul.