Lorena Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco. -«No Nos Moverán», la ópera prima del director Pierre Saint Martin, sobre la pérdida, la redención, la reconciliación y el oscuro episodio de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, México, se llevó el Premio a la Mejor Película Mexicana en la ceremonia de clausura del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su edición 39.

La cinta, también fue galardonada con el Premio del Público.

«Este premio me gustaría dedicárselo a mi madre y, por supuesto, a todas las personas de la generación del 68; a las personas que han pasado por una pérdida.

«Ojalá que esta historia pueda llegar a más personas, porque no solo habla de ese episodio en México, es sobre la redención y la reconciliación», dijo Pierre Saint Martin al recibir sus preseas.

«No Nos Moverán» es protagonizada por la primera actriz Luisa Huertas, quien también estuvo presente en la clausura.

«Yo sé que sonará a panfleto, pero el 2 de octubre, no se olvida.

«Gracias por haber confiado en mí para este maravilloso papel», expresó la artista.

En la ceremonia también se homenajeó al actor y director Diego Luna con el Mayahuel de Plata por su trayectoria.

«Qué bonito. Lo pensé mucho, dije ‘¿qué voy a decir?’, sabía que me iba a poner muy nervioso, pero estoy muy agradecido porque entiendo que más que un homenaje, es una oportunidad de reconocernos parte de una comunidad y es una oportunidad que tengo para darles las gracias», dijo el famoso.

Otro homenajeado por su trayectoria fue el actor y director chileno Alfredo Castro, a quien se le entregó el Mayahuel Iberoamericano.