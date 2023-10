Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que su Gobierno será capaz de poner en pie a Acapulco en poco tiempo y consideró que «no nos fue tan mal» tras el paso del huracán «Otis».

En su conferencia mañanera, anunció que hoy realizará una visita vespertina al puerto, a fin de continuar con la evaluación de los trabajos de las dependencias federales para la entrega de ayuda, rescates, limpieza y restablecimiento de servicios.

En este contexto, criticó la cobertura mediática que se ha dado ante la devastación en Acapulco y, tal como ocurrió el pasado viernes, minimizó los saldos.

«Quieren que nos vaya mal y que haya muchísimos muertos. Yo no quiero, porque es de mal gusto, pero estamos protegidos los mexicanos, benditos.

«¿Ustedes creen que (los medios) van a hacer un reportaje y decir ‘nos fue bien’? Por lo que sea, por las razones que sean. ¿O no nos fue tan mal porque cuando entró el huracán Katrina, fueron 2 mil muertos, un huracán categoría 5? ¿Ustedes creen que eso lo dicen?», aseveró.

Cuestionado sobre las estimaciones de la iniciativa privada, que advierten sobre una posible recuperación de la industria hotelera hasta 2025, el Mandatario respondió con una de sus tradicionales frases.

«¿Qué no hicimos el Aeropuerto Felipe Ángeles en dos años? ¿Qué no vamos a hacer el Tren Maya en cinco años? ¿Qué no vamos no vamos a poder levantar Acapulco en poco tiempo? ¡Claro! Vamos a poner de pie a Acapulco, me canso ganso», soltó.

López Obrador dijo tener informes de que, aún cuando el 80 por ciento de los hoteles presentan afectaciones, los daños no son estructurales.

«Las estructuras de los hoteles, al parecer, quedaron bien. Tiene que hacerse el análisis, pruebas estructurales, pero no se cayeron, ningún hotel se cayó, las estructuras de acero y de concreto se mantuvieron», señaló.