El obispo de la Diócesis de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, advirtió que México enfrenta una espiral de violencia y una normalización de los abusos, por lo que llamó a la ciudadanía, particularmente a los jóvenes, a no acostumbrarse a estas condiciones ni permanecer indiferentes ante el sufrimiento de otras personas.

Durante la homilía de la misa dominical, celebrada en la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, el prelado señaló que la sociedad enfrenta situaciones de violencia que se han vuelto recurrentes y conductas abusivas que comienzan a aceptarse como parte de la vida cotidiana. Ante este panorama, consideró necesario recuperar la capacidad de indignarse y actuar frente a las injusticias.

En el marco del XXXII Domingo del Tiempo Ordinario, Espinoza Jiménez vinculó el mensaje del Evangelio sobre las lámparas encendidas con la responsabilidad de los cristianos de mantener viva su fe mediante acciones concretas. Entre ellas, mencionó rechazar la violencia, respetar la vida y la dignidad de las personas, actuar con honestidad, promover la reconciliación y ayudar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Sostuvo que México necesita hombres y mujeres capaces de responder a la mentira, el engaño y la violencia con testimonios de verdad, fraternidad y esperanza. También advirtió que no puede esperarse una transformación social si las personas no están dispuestas a cambiar sus propias conductas y asumir compromisos para construir la paz.

El obispo explicó que la fe no debe limitarse a las prácticas religiosas, sino que debe manifestarse en el trato hacia los demás, la atención a enfermos y adultos mayores, el apoyo a las personas necesitadas y la construcción de entornos familiares y comunitarios libres de violencia.

El mensaje también estuvo dirigido a los integrantes de la Segunda Junta Nacional de Jóvenes del movimiento Llama de Amor del Inmaculado Corazón de María, procedentes de distintas diócesis del país, a quienes pidió llevar a sus comunidades un testimonio de fe y convertirse en promotores de esperanza ante las condiciones que enfrenta México.